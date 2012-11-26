Порошенко обещает снова выпускать продукцию Roshen с украиноязычными обертками

Продукция кондитерской корпорации Roshen, которая реализуются на украинском рынке, опять будет выпускаться с украиноязычными обертками.

Как сообщил основатель компании Петр Порошенко на своей странице в Facebook, такое решение по его инициативе принял Совет директоров Roshen.

«У меня есть правило - не вмешиваться в деятельность компаний, акционером которых я являюсь. Это касается и «Корреспондента», и «5-го канала», и Roshen», - написал П.Порошенко.

По его словам, сегодня Roshen – «это не просто бизнес, это один из брендов Украины в мире».

«Вопросы, касающиеся языка, суверенитета и территориальной целостности, - это государственные вопросы», - заверил он.

Потому я инициировал обсуждение этой темы на Совете директоров корпорации Roshen, в результате которого мои аргументы были восприняты: украинские товары на украинском рынке должны быть на украинском языке», - отметил П.Порошенко.

«Это так же важно, как и то, что в Украине должен быть единый государственный язык – украинский. Это моя позиция: она была, есть и будет неизменной», - прибавил он.

Раньше президент Roshen Вячеслав Москалевский сообщил, что корпорация заменила украиноязычные надписи на конфетах русскоязычными с целью экономии.

«У нас задание вообще выйти в латиницу, к сожалению. Потому что на кириллице товар не продается нигде, за исключением Украины, России и Беларуси, стран бывшего Советского Союза. Даже китайцы просят убрать кириллицу», - прибавил он.

По словам президента Roshen, украиноязычные надписи на этикетках русскоязычными изменили, «чтобы не платить за стоимость этикетки».