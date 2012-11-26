АМКУ разрешил частным лицам контролировать компанию «АВК» через оффшорные структуры

Антимонопольный комитет Украины разрешил частным лицам - гражданам Украины получить контроль над компанией «АВК» через ряд компаний с Британских Виргинских островов и Кипра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

«Предоставлено разрешение физическим лицам – гражданам Украины на предоставление общего контроля через компании «Ви.-Эф.-Ей. Инвестментс лимитед», «Эф-Эл-Эй Инвестментс лимитед», «Эм-Ве-Ка Инвестментс лимитед» (все – Тортола, Британские Виргинские Острова) и компанию «A.V.K. Confectionary Holdings Limited» (Никосия, Кипр) над АО «АВК» (г. Донецк)», - говорится в сообщении.

Компания «АВК» – один из крупнейших украинских производителей кондитерской продукции. «АВК» начала свою деятельность в 1991 году как поставщик какао-продуктов на кондитерские фабрики Украины. На сегодняшний день в состав «АВК» входят 4 кондитерские фабрики, расположенные в Донецке, Днепропетровске, Луганске и Мукачево.

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