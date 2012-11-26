Холдинг Sintal Agriculture продает свой сахарный бизнес

Сельскохозяйственный холдинг Sintal Agriculture (г. Харьков) принял решение продать свои активы в сахарном бизнесе (Харьковская обл.) в связи с низкой рентабельностью отрасли и необходимостью значительных инвестиций в собственные сахарные заводы, сосредоточившись на сегменте растениеводства.

Об этом УНИАН сообщили в компании Sintal Agriculture.

Сообщается, что на сегодняшний день компания продала Пархомовский сахарный завод за 1,7 млн долл. и заморозила работу на Конгрессовском сахарном заводе, который также планируется продать. Таким образом, агрохолдинг намерен снизить общехозяйственные и административные издержки на 15%.

По словам заместителя генерального директора Sintal Agriculture Анны Дудченко, рыночная стоимость Конгрессовского сахарного завода также составляет около 1,7 млн долл.

«Когда делали отчет оценщики, то оба завода были оценены в одинаковую стоимость, Можно сказать, что Конгрессовский стоит столько же», - сообщила А.Дудченко.

Она добавила, что ранее сахарный бизнес приносил холдингу около 30% доходов, однако на сегодняшний день компания не видит перспектив в развитии этого направления по причине низкой рентабельности и урожайности сахарной свеклы в Харьковской области и необходимости модернизации сахарных заводов.

«Мысли о том, чтобы закрывать направление, были уже на протяжении последних трех лет», - сказала А.Дудченко.

Вследствие неблагоприятных погодных условий в текущем году Sintal Agriculture не получил урожая с 48 тыс. га посевов из общей площади в 130 тыс. га. С оставшейся площади 81 тыс. га, по состоянию на 22 ноября, было собрано 152,5 тыс. тонн урожая (зерновых, масличных и сахарной свеклы). Больше всего пострадали посевы озимых: пшеницы (23 тыс. га из 33 тыс. га), овса (15,5 тыс. га из 17,6 тыс. га) и рапса (9,4 тыс. га из 9,7 тыс. га).

Справка УНИАН. Sintal Agriculture была основана как научная компания в 1992 году. В 2000 году, после приобретения 2-х сахарных заводов, стала настоящим игроком на сельскохозяйственном рынке.

В управлении компании находятся около 150 тыс. га плодородных сельскохозяйственных земель в Харьковской и Херсонской областях, которые используются для выращивания пшеницы, кукурузы, подсолнечника, ячменя, сахарной свеклы, гречихи, сои, гороха и других культур.

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