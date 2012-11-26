Минагропрод увеличил прогноз урожая овощей в 2012 году

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает, что объем урожая овощей в 2012 году составит 9 млн тонн, что на 4,6% больше предыдущего прогноза. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Учитывая конец ноября, можно говорить, что уже практически собраны овощи закрытого грунта. В целом урожай такой, как ожидалось, то есть вал овощей в Украине составит более 9 млн тонн. При этом нужно заметить, что потребность в овощах для питания населения составляет около 7 миллионов тонн”, - цитирует пресс-служба слова замминистра аграрной политики Украины Александра Сеня.

По его словам, в Украине будет собрано 1,7 млн тонн капусты (потребление - 1,5 млн тонн), 0,88 млн тонн свеклы (0,6 млн тонн), 0,9 млн тонн моркови (0,64 млн тонн), более 1 млн тонн лука (0,76 млн тонн).

А.Сень напомнил, что 91% овощей и 98% картофеля выращивают частные сельские хозяйства.

Урожай картофеля в 2012 году, как и раньше, ожидается в объеме 23 млн тонн при фонде потребления 6 млн тонн в год.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод планирует в ближайшее время ввести в эксплуатацию предприятия по хранению овощей и картофеля общим объемом почти 370 тыс. тонн. На начало года емкость овощехранилищ составляла 1,8 млн тонн.