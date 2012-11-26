Французская Bonduelle отказалась от постройки завода в Черкасской области

Французский производитель консервированной продукции компания Bonduelle отказалась от постройки перерабатывающего завода в Черкасской области.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель правления ООО «Проектно-строительная корпорация "ПБК-Агропроект" (г. Черкассы) Вячеслав Жигайло, компания занималась проектированием и реализацией проекта по строительству завода для Bonduelle в Черкасской области.

Планировалось, что на заводе будут работать две производственные линии по производству консервированных горошка и кукурузы и замораживанию овощей. Строительство завода должно было начаться еще в 2010 году на площади 30 га в селе Худяки Черкасского района, которое расположено за 20 км от Черкасс. Проектная мощность завода, согласно планам компании, составляла 90,8 млн условных банок в год. На втором этапе реализации проекта компания планировала запустить линию заморозки овощей мощностью 15 тыс. тонн в год. Завод компании должен был стать крупнейшим в Европе и инвестиции Bonduelle в завод оценивались в 40 млн евро. Часть этой суммы должны были составить средства ЕБРР.

Кроме того, компании был отведен в аренду в участок площадью 1,5 тыс га Черкасской области для выращивания овощей. В течение трех лет эти площади планировалось увеличить до 6 тыс. га – этого было бы достаточно для 100% загрузки завода. Предполагалось, что новый завод будет работать для украинского рынка, а часть продукции будет поставляться в Беларусь и Узбекистан. Сейчас, компания Bonduelle ищет покупателя для продажи выделенных компании 1,5 тыс. га поливных земель в Черкасском районе Черкасской области.

В Черкасской райгосадминистрации корреспонденту УНИАН сообщили, что никаких строительных работ на территории Черкасского района компания не ведет и, завод не строит. Одной из версий отказа компании от строительства завода, называют технические сложности при реализации проекта. На стадии проектирования строительства завода, энергетики предложили Bonduelle проложить к заводу свою высоковольтную линию электропередач протяженностью 10 км, отказав в подключении от проходящей недалеко линии.

В компании Bonduelle также подтвердили, что компания решила отложить инвестирование в Украину. Основная причина - возможность купить производство конкурента в России, производителя консервированной продукции из Франции — Cecab Group. Это позволит компании восполнить дефицит мощностей в Восточной Европе.

Справка УНИАН. Объединение компаний Bonduelle — один из крупнейших в мире производителей консервированных и замороженных овощей. Ее деятельность сконцентрирована на трех направлениях: консервированные овощи, замороженные овощи и свежие обработаны овощи (салаты в мешках, салаты в упаковках и гарниры).

В 2012 финансовом году (закончился 30 июня 2012 года) выручка компании составила 1,726 млрд евро, чистая прибыль — 31 млн евро. Компания имеет филиалы в 18 странах, продает продукцию под собственной торговой маркой — в 80 странах.