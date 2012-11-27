Европейские "молочники" в знак протеста ввели в Брюссель 800 тракторов

Восемьсот тракторов ввели в Брюссель европейские производители молочной продукции из 15 стран Евросоюза в понедельник, чтобы привлечь внимание руководящих органов сообщества к кризисной ситуации, в которой оказалась европейская молочная отрасль.

Как передает РИА «Новости», производители молочной продукции сегодня несут значительные финансовые потери, связанные с ростом тарифов на корма и энергоносители. По информации Группы в защиту интересов производителей молока, в Европе в 2011 году разорились около 900 отраслевых фермерских хозяйств. Представители отрасли считают, что ценовое регулирование на европейском уровне должно осуществляться, исходя не из валового объема производства, а из конечной цены для потребителя.

Двухдневная акция "молочников" под названием "В Брюссель на тысяче тракторов!" организована Европейским союзом производителей молочной продукции. В первый день проведения акции около двух тысяч ее участников вышли на площадь перед Европейским парламентом.

По информации местных СМИ, в ходе акции протеста фермеры вылили из брандспойтов порядка 15 тыс. литров молока на одно из зданий Европарламента. Они также подожгли несколько автомобильных покрышек вблизи Люксембургского вокзала Брюсселя. Попытавшиеся помешать "молочникам" полицейские сами попали под молочные струи, после чего были вынуждены применить против разгневанных фермеров дубинки.

В результате "тракторного" нашествия на Брюссель полицией были закрыты четыре ведущих к центру города тоннеля, был затруднен подъезд к зданиям Еврокомиссии, Совета Евросоюза и Европарламента.

На своих тракторах в Брюссель прибыли фермеры из Бельгии, Франции, Нидерландов, Германии и Австрии.

Европейские производители молочной продукции забили тревогу после очередного падения закупочных цен на молоко с 30 до 24-25 евроцентов за литр - критического уровня 2009 года. Тогда фермеры, требовавшие от властей объединенной Европы справедливых цен, в знак протеста против европейской агрополитики выливали молоко на поля и улицы городов. Как утверждают "молочники", чтобы производство молока было рентабельным, цена за литр должна составлять не менее 40 евроцентов.

Европейский молочный союз ранее предложил ограничить до конца 2012 года 2-3% рост производства молока в странах ЕС, а в среднесрочной перспективе - создать агентство отраслевого мониторинга.

Вице-президент Группы в защиту интересов производителей молока (Milk producer Interest Group) Эрвин Шопгес ранее заявлял, что семейные фермерские хозяйства обречены на исчезновение в пользу производств промышленного калибра.

В бельгийской ассоциации молока MIG указывают, что в сложившейся ситуации предотвратить разорение семейных молочных ферм может лишь создание отраслевых кооперативов, объединяющих десятки и сотни фермеров-производителей.

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