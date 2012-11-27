Федерация работодателей Украины призывает переориентировать АПК на переработку

Федерация работодателей Украины призывает правительство и аграриев переориентировать сельское хозяйство страны с производства сырья на глубокую переработку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на открытии 9-го съезда Федерации работодателей Украины сообщил ее глава, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

«Мое предложение – максимально пересмотреть позицию страны, уйти с экспорта зерна, попытаться максимально уйти в глубокую переработку», - заявил Д.Фирташ.

По его словам, это укрепит положение села и позволит создать новые рабочие места и наполнить бюджеты сельских советов.

Д.Фирташ отметил, что за годы независимости в Украине прекратили существование около 300 сел. Он добавил, что на сегодняшний день около 15 миллионов населения проживает в сельской местности.

Д.Фирташ выразил убеждение, что перспективными направлениями Украины на сегодняшний день являются сельское хозяйство, а также малый и средний бизнес.