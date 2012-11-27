Украина уже экспортировала 11,5 млн тонн зерна, еще 1,1 млн тонн готовы к отправке

По состоянию на 26 ноября, украинские аграрии поставили на внешние рынки 11,5 млн тонн зерна, говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на главу ведомства Николая Присяжнюка.

По информации министра, Украина экспортировала 5,4 млн тонн пшеницы, 4,1 млн тонн кукурузы, 1,7 млн тонн ячменя.

«Мы видим, что на Украину, как одного из ведущих экспортеров зерна, возлагаются важные задачи. Ведь из-за сложных природно-климатических условий и неурожая во многих странах, ситуация на мировом рынке зерна все еще остается достаточно сложной. Хочу отметить, что украинские аграрии с самого начала нового маркетингового года набрали высокие темпы экспорта зерновых и продолжают успешно выполнять свои внешние обязательства. В частности, по состоянию на 26 ноября сельхозпроизводители экспортировали 11,5 млн тонн зерна. Это довольно весомая цифра», - отметил Н.Присяжнюк.

Также министр сообщил, что в припортовых элеваторах сейчас находится 1,1 млн тонн зерновых культур, а загружено на корабли еще 206 тыс. тонн. Таким образом, объемы экспортируемых и подготовленных к экспорту зерновых составляют 12,8 млн тонн.

«Хочу подробнее остановиться на темпах экспорта пшеницы. В частности, в сентябре украинские аграрии экспортировали 1,3 млн тонн пшеницы, в октябре - 1,4 млн тонн, а с начала ноября было поставлено в другие страны мира более 1,3 млн тонн. Таким образом, мы сохранили свои позиции на внешних рынках и основных покупателей, продолжая успешно выполнять условия контрактов», - подчеркнул Н.Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Минагропрод сообщило, что зернотрейдеры готовы остановить экспорт продовольственной пшеницы по причине достижения отметки в 5,2 млн тонн из условленных, согласно Меморандуму о взаимопонимании между Минагрополитики и зернотрейдерами, 5,5 млн тонн.

По информации Минагропрода, к 23 ноября из Украины было экспортировано 11,1 млн тонн зерна, в том числе пшеницы - 5,2 млн тонн, кукурузы - 3,9 млн тонн, ячменя - 1,7 млн тонн.

Министерство ожидает, что в целом экспорт зерна в текущем маркетинговом году составит 21-22 млн тонн.

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