28, 30 ноября и 1 декабря в Киеве состоятся сельскохозяйственные ярмарки
28, 30 ноября и 1 декабря в Киеве состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, 28 ноября ярмарки состоятся в:
- Днепровском районе на просп. Воссоединения, 2-10;
- Подольском районе на просп. Правды, 31-35;
- Шевченковском районе на ул. Трудовой, 7-А.
30 ноября, в пятницу, ярмарки пройдут в:
- Голосеевском районе на просп. 40-летия Октября, 116;
- Днепровском районе на ул. Алма-Атинской, 64;
- Оболонском районе на ул. Бережанской, 15;
- Печерском районе на углу улиц Первомайского и Мечникова и на бульваре Дружбы Народов, 8;
- Подольском районе на просп. Правды, 5-11;
- Соломенском районе на ул. Козицкого;
- Шевченковском районе на ул. Воровского, 2-4, ул. Рижской, 1, ул. Якира, 19, ул. В.Пика, 18, углу ул. Щусева и Тираспольской.
1 декабря ярмарки состоятся в:
- Голосеевском районе на ул. Голосеевской, 10-14;
- Дарницком районе на ул. Ревуцкого;
- Деснянском районе на ул. Марины Цветаевой (в пределах ул. Закревского и просп. Маяковского);
- Днепровском районе на ул. Вершигоры, 1;
- Оболонском районе на просп. Оболонском, 23-43;
- Печерском районе на ул. Заднепровского;
- Подольском районе на ул. Светлицкого, 25;
- Святошинском районе на ул. Семашко, 21;
- Соломенском районе на ул. Пулюя, 5 и ул. Керченской (в пределах улиц Очаковской и Мартиросяна);
- Шевченковском районе на ул. Ванды Василевской, 1-17.
На ярмарках потребителям предложат продукты питания почти из всех регионов Украины от непосредственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по ценам на 10-15% ниже рыночных.