28, 30 ноября и 1 декабря в Киеве состоятся сельскохозяйственные ярмарки

28, 30 ноября и 1 декабря в Киеве состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, 28 ноября ярмарки состоятся в:

- Днепровском районе на просп. Воссоединения, 2-10;

- Подольском районе на просп. Правды, 31-35;

- Шевченковском районе на ул. Трудовой, 7-А.

30 ноября, в пятницу, ярмарки пройдут в:

- Голосеевском районе на просп. 40-летия Октября, 116;

- Днепровском районе на ул. Алма-Атинской, 64;

- Оболонском районе на ул. Бережанской, 15;

- Печерском районе на углу улиц Первомайского и Мечникова и на бульваре Дружбы Народов, 8;

- Подольском районе на просп. Правды, 5-11;

- Соломенском районе на ул. Козицкого;

- Шевченковском районе на ул. Воровского, 2-4, ул. Рижской, 1, ул. Якира, 19, ул. В.Пика, 18, углу ул. Щусева и Тираспольской.

1 декабря ярмарки состоятся в:

- Голосеевском районе на ул. Голосеевской, 10-14;

- Дарницком районе на ул. Ревуцкого;

- Деснянском районе на ул. Марины Цветаевой (в пределах ул. Закревского и просп. Маяковского);

- Днепровском районе на ул. Вершигоры, 1;

- Оболонском районе на просп. Оболонском, 23-43;

- Печерском районе на ул. Заднепровского;

- Подольском районе на ул. Светлицкого, 25;

- Святошинском районе на ул. Семашко, 21;

- Соломенском районе на ул. Пулюя, 5 и ул. Керченской (в пределах улиц Очаковской и Мартиросяна);

- Шевченковском районе на ул. Ванды Василевской, 1-17.

На ярмарках потребителям предложат продукты питания почти из всех регионов Украины от непосредственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по ценам на 10-15% ниже рыночных.