Kernel увеличил прибыль на 12%

Варшава. Одна из крупнейших в Украине агропромышленных компаний Kernel Holding в первом квартале 2013 финансового года (июль-сентябрь 2012 календарного года), получила 36,8 млн долл. чистой прибыли, что на 3,9 млн долл., или на 11,9% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже, операционная прибыль увеличилась на 77,2% - до 54,9 млн долл. на фоне роста прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBIDTA) на 64,2% - до 74,1 млн долл.

Выручка за этот же период выросла более, чем на треть - до 517,8 млн долл.

Маржа EBIDTA увеличилась до 14,3% с 11,5% годом ранее.

Чистая и операционная прибыль Kernel за прошедший квартал фингода оказались ниже консенсус-прогноза польских аналитиков, ожидавших в среднем их на уровне 39,4 и 55,9 млн долл., но выручка и EBIDTA оказались выше прогнозированных 512,7 и 70,8 млн долл.

Как сообщал УНИАН, польские аналитики ожидали чистую прибыль Kernel в первом квартале 2013 ФГ от 32,4 до 49 млн долл., выручку - от 416 до 569 млн долл.

В первом квартале 2012 ФГ компания получила 32 млн долл. чистой прибыли в сравнении с 34 млн долларов годом ранее при прогнозах польских аналитиков от 44,3 до 50,2 млн долл.

Kernel планирует в текущем финансовом году увеличить чистую прибыль на 4% - до 215 млн долларов, выручку - до 2,4 млрд долларов с 2,157 млрд долларов, а прибыль EBIDTA - до 350 с 322 млн долларов.

В 2012 ФГ компания сократила чистую прибыль на 9% - до 206,7 млн долларов при росте выручки на 14% - до почти 2,2 млрд и EBIDTA на 4% - до 322 млн долларов.

Справка УНИАН. Холдинг Kernel, контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорта через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутылированного растительного масла, а также сахара.