В Украине нет оснований ограничивать экспорт пшеницы - Бисюк

В Украине нет оснований ограничивать экспорт пшеницы, несмотря на то, что на сегодняшний день его объем уже превышает ранее установленный предельный уровень в 5,5 миллиона тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в среду, 28 ноября, сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк.

«Экспортированы сегодня практически 5,5 миллиона тонн. Экспортируем дальше. Наши уточненные балансы дают возможность продолжать экспорт… На сегодняшний день необходимости ограничивать экспорт нет», - сказал И.Бисюк.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Минагропрод сообщил, что зернотрейдеры готовы остановить экспорт продовольственной пшеницы по причине достижения отметки в 5,2 млн тонн из условленных, согласно Меморандуму о взаимопонимании между Минагропродом и зернотрейдерами, 5,5 млн тонн.

По информации Минагропрода, к 23 ноября из Украины было экспортировано 11,1 млн тонн зерна, в том числе пшеницы - 5,2 млн тонн, кукурузы - 3,9 млн тонн, ячменя - 1,7 млн тонн.

По состоянию на 26 ноября, украинские аграрии экспортировали 11,5 млн тонн зерна, еще 1,1 млн тонн были готовы к отправке. По информации Минагропррода, Украина экспортировала 5,4 млн тонн пшеницы, 4,1 млн тонн кукурузы, 1,7 млн тонн ячменя.

Министерство ожидает, что в целом экспорт зерна в текущем маркетинговом году составит 21-22 млн тонн.

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