В Херсонской области налоговики изъяли партию фальсифицированного вина на 5 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГНС в Херсонской области на минувшей неделе изъяли из незаконного оборота партию фальсифицированной винной продукции на 5 млн грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГНС в Херсонской области, налоговики выявили факт незаконного производства фальсифицированной винодельческой продукции на одном из предприятий ликероводочной отрасли. Винодельческая продукция маркировалась этикетками различных сортов вин и продавалась на территории всей Украины.

При осмотре винодельческого предприятия изъято около 14 тыс. литров спиртового сырья контрафактного происхождения, почти 1,3 млн литров готовой к реализации фальсифицированной продукции, промышленное оборудование и другие товарно-материальные ценности, которые использовались в производстве.

Также в сообщении указывается, что в производстве фальсифицированного вина использовались порошковые пищевые красители.