Молдавские производители вина намерены увеличить долю на украинском рынке

Молдавские производители намерены увеличить экспорт вина премиум-сегмента на украинском рынке в ближайшие несколько лет.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Украине Ион Стэвилэ.

По словам И.Стэвилэ, на сегодняшний день в структуре экспорта молдавских вин Украина занимает третье место, или 12%. «Наблюдается увеличение экспорта молдавских вин в различных направлениях, на различных рынках, в том числе и в Украине. Украина - третья по объемам экспорта молдавского вина в рамках СНГ после России и Беларуси», - сообщил посол.

По его словам, в ближайшие годы планируется нарастить объем поставок в Украину вин премиум-сегмента 12 наиболее известных винодельческих предприятий, однако пока эксперты не озвучивают прогнозов роста, ссылаясь на необходимость дополнительного изучения рынка.

И.Стэвилэ также поделился планами Молдовы о создании единого национального бренда Wine Moldova.

По информации организаций - партнеров Молдовы в развитии винной отрасли (Агентство США по международному развитию USAID, проект по поддержке винной индустрии министерства иностранных дел Нидерландов CBI), в 2011 году Украина импортировала из Молдовы вина и виноматериалов на сумму 22,1 млн долл., что на 38,9% больше, чем в 2010 году.

Как отметил посол Республики Молдова в Украине, мотивацией к увеличению присутствия молдавской продукции на украинском рынке является также увеличение потребления вина на душу населения. Согласно информации профильных изданий «Акциз» и «Винофест», на сегодняшний день оно составляет 15,6 литров в год.

И.Стэвилэ отметил, что Молдова продолжит презентацию своих вин в различных регионах Украины для поддержания их высокой репутации. Он также напомнил, что Молдова занимает первое место в мире по плотности виноградных плантаций, площадь виноградников составляет около 110 тыс. га, или 38% от общей площади земель.

Расширение экспортных поставок вина из Молдовы стимулируется также законодательными изменениями в стране. Так, по словам Посла, приняты изменения в закон о вине и виноградарстве, «в результате чего вино было признано в Республике Молдова как пищевой продукт, который не нуждается в специальном лицензировании». Кроме того, в 2012 году в Молдове был отменен акцизный налог на вино. Помимо этого, государство возмещает виноделам 20% средств, направленных на посадку новых виноградников.

По информации профильного издания «Винофест», 95% вина на украинском рынке представлено отечественными производителями, 5% - импортными.