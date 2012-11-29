Agroton сократил чистую прибыль на 14%

Варшава. Украинский сельскохозяйственный холдинг Agroton за три квартала текущего года сократил чистую прибыль на 3,953 млн долл. или на 13,8% до 24,785 млн долл., сообщила компания в отчете на Варшавской фондовой бирже.

Операционная прибыль за этот же период снизилась до 31,732 млн долл. с 33,798 млн годом ранее на фоне падения валовой прибыли до 31,326 млн с 39,553 млн долларов.

Компания за девять месяцев снизила в годовом выражении свою выручку на 4% до 78,022 млн долл.

Активы Agroton на конец сентября текущего года составили 217,713 млн долл. в сравнении со 180,002 млн долларов на конец третьего квартала прошлого года.

Обязательства за этот же период выросли до 73,148 с 60,182 млн долл. При этом, текущая задолженность компании - которую в основном составляют выплаты по выпущенным в прошлом году облигациям на 50 млн долларов - увеличилась до 48,409 с 47,892 млн долл.

Долгосрочный долг за отчетный период уменьшился в 19 раз до 195 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, Agroton за первую половину текущего года сократил чистую прибыль на почти 11% до 30,5 млн долл. на фоне падения выручки на 23% до 72,7 млн долл.

В прошлом году компания получила чистый убыток в размере 2,1 млн долларов в сравнении с чистой прибылью в 15,7 млн долларов в предыдущем году при росте выручки на около 25% до 122,1 млн долларов.

Справка УНИАН. Созданный в 1992 году Agroton стал публичной компанией в конце 2010 года, продав на Варшавской фондовой бирже 26% своих акций за более, чем 50 млн долларов. Компания занимается, главным образом, растениеводством, а также животноводством и производством продуктов питания.

По последним обнародованным данным, Agroton арендует в Луганской и Харьковской областях около 170 тыс. га земли и владеет складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

Среди крупнейших акционеров компании IFG DIRECTORS LIMITED с 51,04% долей, BNY (NOMINEEES) LIMITED с 18,46%, Templeton Asset Management Ltd с 12,62% и Generali Otwarty Fundusz Emerytalny с 5,02% долей. Free float - 12,85%.