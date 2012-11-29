В Украине возможен недостаток посевного материала кукурузы

В Украине возможен недостаток высокопродуктивного импортного посевного материала кукурузы в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг сообщили эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

«На сегодняшний день имеем заявки семенных компаний, которые говорят о том, что поставки семян на украинский рынок, скорее всего, сократятся на 20-30%», - сообщил президент УКАБ Алекс Лисситса.

По его словам, причиной этому стала засушливая погода в странах-импортерах.

По словам генерального директора УКАБ Владимира Лапы, украинские фермеры готовы посеять в следующем году до 5 млн га кукурузы.

«В принципе, есть альтернатива – украинские семена, но если украинские семена приносят урожайность 7-8 тонн/га, то семена заграничной селекции – 11-12 тонн/га», - сказал В.Лапа.

Он также отметил, что в нынешнем году кукурузой было засеяно около 4,5 млн га.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Украинский экспорт вырастет на кукурузе

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в Украине на 23 ноября собрано 18,6 млн тонн кукурузы на зерно с 4 млн га (92% прогноза), средняя урожайность культуры составила 46,1 ц/га (61,9 ц/га в прошлом году).

По обновленным данным Минагропрода, в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине составит более 45,5 млн тонн.