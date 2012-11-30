Министерство рыбного хозяйства Норвегии выделит на сотрудничество с Украиной 35 млн долл.

Министерство рыбного хозяйства и прибрежных дел Норвегии планирует в 2013 году выделить около 35 млн долл. на развитие сотрудничества с Украиной.

Об этом сказано в сообщении департамента по связям с общественностью Кабинета министров Украины, текстом которого располагает УНИАН.

«В следующем году Норвегия намерена выделить около 35 млн долл. на углубление сотрудничества с Украиной», - цитирует пресс-служба заявление министра рыбного хозяйства и прибрежных дел Норвегии Лисбет Берг-Хансен в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

По словам Л.Берг-Хансен, средства будут направлены на отрасль рыболовства, в том числе на исследовательские работы в этой сфере.

Кроме того, во время встречи Л.Берг-Хансен и Н.Азаров обсудили вопрос увеличения товарооборота между Украиной и Норвегией. По словам Н.Азарова, увеличение должно происходить за счет сотрудничества в различных отраслях экономики.

Также Н.Азаров отметил, что Украина намерена увеличить закупки морепродуктов из Норвегии в связи с ростом покупательной способности граждан, а также подчеркнул, что Украина заинтересована развивать экспорт зерновых в Норвегию и приветствует привлечение норвежских инвестиций и технологий в украинский АПК.