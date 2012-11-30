Столичные налоговики с начала года изъяли 93 тыс. литров нелегального алкоголя

Сотрудники Государственной налоговой службы в Киеве с начала года изъяли с рынка порядка 93 тыс. литров нелегального алкоголя на общую сумму 6,5 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе в ГНС Киева.

В сообщении также говорится, что за 10 месяцев столичные налоговики закрыли пять нелегальных производств поддельного алкоголя, а также изъяли из оборота 3,7 тыс. декалитров спирта на сумму 2,4 млн грн и 793,4 тыс. пачек табачных изделий на сумму 8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, сотрудники налоговой милиции Украины в ходе борьбы с незаконным производством и распространением подакцизных товаров с начала 2012 года в целом по стране изъяли из оборота 199,3 тыс. декалитров алкогольных напитков общей стоимостью 105 млн грн и 4,9 млн пачек табачных изделий на сумму 41,4 млн грн.