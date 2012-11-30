Аграрии в 2012 году привлекли 11,5 млрд грн для осенне-полевых работ

Украинские аграрии в 2012 году привлекли около 11,5 млрд грн для проведения осенне-полевых работ, в том числе более 4,7 млрд грн — на льготных условиях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на министра Николая Присяжнюка.

«По состоянию на 23 ноября текущего года 2280 предприятий агропромышленного комплекса привлекли кредиты общим объемом более 11,5 миллиарда гривен. Из них кредитов на сумму более 4,7 миллиарда гривен помогло получить государство на льготных условиях», — отметил Н.Присяжнюк.

По словам министра, в текущем году в государственном бюджете было предусмотрено 417,8 млн грн. на удешевление кредитов для украинских аграриев.

«Кроме того, хочу напомнить о перспективе создания Земельного банка, который поможет сделать кредитование более доступным, предоставляя кредиты по низким ставкам, под 10% годовых», - добавил Н.Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, в сентябре т.г. Кабинет министров постановлением № 859 установил ставку по займу, который предоставляет Аграрный фонд под залог зерна, в размере 6,8% годовых на 2012-2013 маркетинговый год (июль 2012 г. - июнь 2013 г).

6 сентября 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности».

Закон вводит в действие Государственный земельный банк, который должен предоставлять исключительно крестьянским, фермерским, сельскохозяйственным предприятиям кредиты под не более чем 5% ставки Национального банка.

По словам директора Департамента финансово-кредитной политики Минагропрода Баграта Ахиджанова, создание Земельного банка позволит кредитовать аграриев под 10% годовых против действующих в украинских банках кредитных ставок в размере 20-25%.

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