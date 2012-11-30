В Украине произвели на 39% меньше сахара, чем в прошлом году

Украинские сахарные заводы, по состоянию на 30 ноября, произвели 1,83 млн тонн сахара из свеклы нового урожая, что на 38,8% меньше показателя на аналогичную дату 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор».

Согласно сообщению, на указанную дату на сахарные заводы поступило 15,47 млн тонн сахарной свеклы (в зачетном весе) против 17,16 млн тонн на аналогичную дату 2011 года.

По состоянию на 30 ноября т.г., украинские заводы переработали 14,26 млн тонн свеклы против 15,8 млн тонн в прошлом году.

По информации «Укрцукор», переработку сахарной свеклы на сегодняшний день осуществляют 38 заводов против 32 заводов на аналогичную дату 2011 года.

По состоянию на 30 ноября т.г., завершили переработку свеклы 25 сахарных заводов (45 заводов в 2011 г.)

По оперативным данным, сахаристость свеклы составляет 16,05% (в 2011 г. – 16,5%).

Согласно данным Минагропрода, по состоянию на 23 ноября в Украине было выкопано 18,1 млн тонн сахарной свеклы с 451 тыс. га (99% прогноза).

Ранее министерство прогнозировало, что урожай сахарной свеклы в 2012 году составит 15,7-16,2 млн тонн, из которых будет произведено 1,8 млн тонн сахара.

В октябре Кабинет министров Украины снизил минимальные закупочные цены на сахар (без учета НДС) на текущий маркетинговый год (МГ, сентябрь 2012 г. - август 2013 г.) до 4083,33 грн/тонна с 4925,14 грн/тонна.