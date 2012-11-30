«Мироновский хлебопродукт» приобретает контроль над компанией «Нива Украины»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение «Мироновскому хлебопродукту» (г. Мироновка, Киевская обл.) на приобретение более 50% уставного капитала сельскохозяйственной компании «Нива Украины» (г. Яготин, Киевская обл.)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Напомним, агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» за 9 месяцев 2012 года увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 281 млн долл.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – крупнейший украинский производитель курятины. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 миллиона долларов. В настоящее время на Лондонской бирже торгуется 35% акций этой компании.

«Нива Украины» занимается выращиванием зерновых технических культур, обрабатывает около 2 тыс. га земли.