Австралия первой в мире ввела типовую упаковку для сигарет
12:59, 01 декабря 2012Агро
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Австралия стала первой в мире страной, которая ввела типовую упаковку для сигарет.
Начиная с 1 декабря все логотипы табачных компаний на сигаретных пачках заменяются надписями темно-оливкового цвета, которые сопровождаются изображениями людей, страдающими вызванными курением заболеваниями, сообщает русская служба Би-Би-Си.
Австралийское правительство заявляет, что оно обязано действовать, так как ежегодно от связанных с курением болезней в стране умирает 15 тысяч человек.
Однако представители табачной промышленности утверждают, что их лишают законного права на рекламу.
Примеру Австралии могут последовать и другие страны, в том числе Британия, Франция, Индия.
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