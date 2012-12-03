В понедельник на всей территории Украины ожидается ухудшение погодных условий

В понедельник, 3 декабря, на всей территории Украины будет наблюдаться ухудшение погодных условий.

В южной части, днем в центральных и восточных областях сильные дожди, в западной части, утром и днем в северных областях мокрый снег.

Ветер восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с, в Крыму местами 25-30м/с, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 0-5 тепла, в южных и восточных областях ночью 2-7 тепла, днем 6-11, в Крыму ночью 8-13, днем 12-17 градусов.

В Киеве и области будет облачно. Ночью без осадков, утром и днем мокрый снег.

Ветер восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью от 2 градусов тепла до 3 мороза, днем 0-5 градусов тепла. В Киеве ночью будет от 0 до 2 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.