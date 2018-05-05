Детское питание: бэби-бум "растит" производителя

Объемы производства детского питания в Украине набирают темп вслед за беби-бумом. По официальной оценке, за 9 месяцев текущего года прирост в этой отрасли, ни много ни мало, составил 14%. Правда, получить такой результат удалось за счет «молочников», а если быть точнее, двух новых заводов молочного питания, которые сумели выгодно и вовремя занять нишу. В то же время, сегмент детских пюре и соков отечественного производства сокращается, выпуском сухих смесей в Украине занимается лишь одно предприятие, а производством мясных и рыбных консервов для детей до сих пор никто не заинтересовался.

По словам генерального директора Национальной ассоциации производителей детского питания, молококонсервной и соковой продукции «Укрконсервмолоко» Тамары Нагайцевой, суммарный ежегодный объем рынка детской продукции достигает 65-70 млн долл. Но для украинских производителей эту сумму, как минимум, нужно делить надвое, поскольку их доля в этом бизнесе составляет около 45%, а цены, как правило, ниже.

Детское питание с "недетскими" ценами

Самый благодатный сегмент детского питания в Украине - молочный. Нужно отметить, что здесь украинские компании прочно закрепили позиции - импортные детское молоко, творожки или кефиры в нашей рознице едва ли можно найти.

Как отмечает Нагайцева, за 9 месяцев в Украине произведено около 12,3 тысячи тонн такой продукции (на 16% больше, чем в прошлом году). После запуска в эксплуатацию завода «Яготинське для детей» в октябре этого года позитивную тенденцию отметили и в Министерстве аграрной политики. Весной 2012-го в Украине также открылось, входящее в транснациональный холдинг PepsiCo (ОАО “Вимм-Билль-Данн Украина”), предприятие - завод детского питания «Агуша». Таким образом, с учетом этих производственных площадок и ранее действовавших - комбината «Приднепропровский» (ТМ «Злагода») и компании «Данон-Юнимилк» (ПАТ «Галактон», ТМ «Тема») - украинских детей обеспечивают молочными продуктами 4 крупных «молочника». Хотя прогнозы развития этой сферы и обнадеживающие, фактическое потребление по всем видам детской продукции оставляет желать лучшего.

«Фактическое потребление очень низкое, потому что у нас люди бедные, а детское питание все-таки недешевое. В целом, по нормам Министерства здравоохранения нужно много потреблять, а фактические показатели – ужасные цифры: молоко и кисломолочные продукты - только 7% нормы, сухие смеси и каши, заменители молока – в среднем 13%, соки – 12%, овощные пюре – 2%», - поясняет Нагайцева.

Разумеется, отмечает эксперт, это не значит, что дети в Украине вовсе недоедают, просто вместо специализированной продукции родители кормят их обычной едой. Плохо это или хорошо, вопрос спорный. Но в чем соглашаются эксперты, так это в том, что при покупке детского питания родители переплачивают, в первую очередь, за усиленный контроль качества сырья и его переработки.

Кстати, сами родители в разговорах говорят, что до трех-четырех лет кормят ребятишек только "детскими" творожками-соками-консервами. Причем, придирчиво выбирая торговые марки получше и мирясь с дороговизной. Но начиная с трех лет у многих дети резко "взрослеют" и вместо специализированного детского сырка получают четвертинку "взрослого", а вместо сока из детской упаковочки родители наливают чаду "взрослые" витамины. Как вариант - в рацион включается "самое лучшее с базара" или собственноготпроизводства. Хотя в любом случае, внимание к качеству остается пристальным и среди взрослых продуктов выбирается самое-самое. Дошкольникии младшие школьники остаются на чисто детских продуктах в основном, если имеют проблемы со здоровьем.

Директор по обеспечению молочным сырьем компании «Вимм-Билль-Данн Украина» Елена Жупинас отмечает, что стоимость молока для производителей детского питания в среднем на 15% выше, чем для других линеек продуктов. Связано это с тем, что его производители могут приобрести только в специальных аттестированных хозяйствах, где требования к сырью более строгие.

«Аттестат выдается не только на основе технологического оборудования хозяйства, еще проверяется вода, которую пьют коровы и которой моют оборудование, проводятся ежемесячные анализы кормов, почв, на которых выращивается кормовая база», - рассказывает Жупинас. Подобные хозяйства, по ее словам, есть в Полтавской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой областях.

«Прикорм»: гонка на выживание

Если у молочников дело с детским питанием понемногу идет по нарастающей, то украинские производители соковой детской продукции, пюре, а также сухих смесей и каш - так называемых продуктов прикорма - не так устойчиво стоят на ногах.

По информации компании «Витмарк», производящей большую часть своей соковой продукции и пюре на мощностях Одесского консервного завода детского питания (ОКЗДП), украинские производители детских пюре в первой половине 2012 года занимали 38% рынка, в то время как в 2011 году - 43%, а в 2010 - 46%. Похожая ситуация складывается и в сегменте детских соков украинского производства. При этом в целом, отмечают в компании, внутренний рынок фруктово-овощной детской продукции в Украине из года в год растет, и, к примеру, в 2011 году он составил 5,5 млн литров. Сам же «Витмарк», производящий детские соки и пюре под ТМ «Чудо-Чадо», хоть и занимает 22% этого сегмента рынка (по итогам 8 месяцев т.г.), но все же опасается роста конкуренции.

Дело в том, отмечают в компании, что ограничение торговой надбавки на продукты детского питания, которое устанавливают областные госадминистрации, исходя из соответствующего постановления Кабмина, во многих регионах вытесняют украинскую продукцию с полок магазинов, не желающих брать в продажу малоприбыльный товар.

«В ряде областей такое ограничение ввели только на отечественное детское питание, в то время как на импортное никакого ограничения нет. Самое низкое ограничение - 10% - на сегодняшний день действует в Сумской области», - рассказывает руководитель пресс-службы «Витмарка» Андрей Крень.

В других регионах эта цифра варьируется от 15% до 25%, но вместе с тем есть и примеры Днепропетровской и Волынской областей, где нет ограничений предельной рентабельности и торговой надбавки ни на отечественное, ни на импортное детское питание. При этом, уверяют в «Витмарке», розничные цены на детское питание здесь не выше, чем в регулируемых областях.

Как результат такой практики - ряд украинских производителей детского питания подписали резолюцию «Об отмене регулирования цен и тарифов на продукцию детского питания», путем которой обратились к исполнительной власти с просьбой позволить рынку детского питания «выйти в свободное плавание». Хотя, за благим намерением, вполне вероятно, может стоять и банальное желание повысить цены на продукцию, ведь импортные конкуренты продают в среднем на треть дороже.

Между тем, и импортные компании отмечают рост доли рынка эконом-сегмента. В компании Nestle, производящей широкий спектр детских продуктов питания, считают, что «за последний год рост рынка детского питания в Украине составил 9% в денежном выражении, хотя в объеме темпы роста замедлились, что, в первую очередь, связано с экономической ситуацией в стране и платежеспособностью потребителей».

В Nestle подчеркивают, что в последнее время в украинских семьях постепенно увеличивается спрос ее на детские каши, овощные и фруктовые пюре, соки. Вместе с тем компания расширяет сферу продаж и готовит выход на рынок новой категории товара - специализированной продукции для беременных и кормящих женщин.

Конкурировать с импортными производителями сухих молочных смесей и каш приходится единственному профильному украинскому предприятию «Хорольский комбинат детских продуктов». Другое аналогичное предприятие - «Балтский молочно-консервный комбинат детских продуктов» (Одесская область) обанкротилось 2 года назад.

Что же касается детских мясных и рыбных консервов, то этот продукт представлен на нашем рынке исключительно импортными образцами, в первую очередь, российскими, белорусскими, американскими и немецкими. Встречаются также чешские производители.

Преградой на пути развития рынка детского питания эксперты называют неоднозначную политику государства по отношению к аккумуляции предприятиями этой отрасли налога на прибыль. С одной стороны, их прибыль не облагается налогом, что само по себе открывает дополнительные возможности, с другой - воспользоваться свободными средствами они могут только при условии снижения цены стоимости продукции и увеличения производства. «Мы как раз разрабатываем изменения в Налоговый кодекс, потому что там ограничения есть – освобождение от налогообложения прибыли предприятий, но при условии уменьшения цены и увеличения производства. Вы знаете, сейчас этой льготой практически никто не пользуется, потому что очень сложно выдержать такие условия», - рассказывает Нагайцева. По ее словам, прибыль рациональнее направлять на модернизацию производства, что как раз и отстаивают производители. Кстати, соответствующие изменения в Налоговый кодекс инициировало Министерство аграрной политики и продовольствия, соответствующий документ подан в Кабмин.

Рынок «вот такой ширины»

Несмотря на подводные камни, рынок детского питания очень перспективен и на нем в ближайшее время будут появляться новые игроки, считает глава совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский. По его словам, «целевая аудитория» рынка достаточно внушительная – около 1,5 млн детей в возрасте до 3 лет.

«Здесь как раз очень большое поле для креатива молочных предприятий. Кто правильно поймет рынок, тот займет нишу. Тут очень большие перспективы», - считает Чагаровский.

Интерес крупных производителей и холдингов к сегменту детского питания Чагаровский объясняет приличной маржой, диверсификацией рисков, а также укреплением репутации компании, ведь то, что касается детей, всегда имеет дополнительное социальное значение. Плюс к полуторамиллионам ребятишек можно добавить еще примерно столько возрастом постарше, а также значительное количество взрослых потребителей, покупающих детские продукты для себя (в расчете на то, что в детских продуктах всяких консервантов-красителей-улучшителей должно быть меньше или не быть вовсе).

Таким образом, рынок детского питания имеет перспективы расти и вширь - за счет появления новых производителей и товаров, и в высоту - за счет объемов производства и повышения качества детских продуктов. Главное, чтобы власти и производители нашли общий язык дот тех пор, пока спрос на детское питание не упал до критического уровня.

Анастасия Новикова (УНИАН)