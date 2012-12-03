Корпорация «Бисквит-Шоколад» начала экспорт продукции в Китай

Один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий корпорация «Бисквит-Шоколад» в 2012 году начала экспортировать свою продукцию в Китай. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, данное решение было принято по заказу партнера корпорации в Кыргызстане, который предложил маркировать продукцию на китайском языке.

«Мы сделали пробные отгрузки для Китая еще в прошлом году, а в этом совершены уже две поставки общим весом более 50 тонн. В основном это разные виды печенья и карамели», - цитирует пресс-служба президента корпорации «Бисквит-шоколад» Аллу Коваленко.

По ее словам, потребление кондитерских изделий в Китае растет быстрыми темпами.

Как сообщал УНИАН, по итогам 9 месяцев 2012 года корпорация «Бисквит-Шоколад» сократила чистый доход от реализации продукции на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 615,4 млн грн.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» основана в 2004 году в составе ПАО «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», ПАО «Харьковская бисквитная фабрика» и ООО «Торговый дом «Престиж».

В сферу ее управления также входят ПАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ПАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка».