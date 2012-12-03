Украинские аграрии обеспечены семенами кукурузы на 2013 год

Украинские аграрии обеспечены семенами кукурузы для посевной компании в 2013 году на 101% от потребности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на слова министра Николая Присяжнюка.

По словам министра, в натуральном выражении обеспеченность аграриев семенами кукурузы на сегодняшний день составляет 105,8 тыс. тонн.

“Кроме того, Государственный резервный семенной фонд подготовил для реализации 2,3 тыс. тонн семян кукурузы. Также ожидается ввоз иностранного посевного материала кукурузы на уровне прошлого года, то есть около 45 тыс. тонн”, - сообщил Н.Присяжнюк.

Он также добавил, что посевные площади под кукурузу в следующем году сокращаться не будут, поскольку кукуруза является одной из основных экспортных культур.

Напомним, в 2012 году кукуруза на зерно была посеяна на площади 4,6 млн га.

Согласно информации Украиского клуба аграрного бизнеса, в Украине возможен недостаток высокопродуктивного импортного посевного материала кукурузы во время весенних полевых работ в 2013 году. Ожидается, что поставки семян импортной селекции могут сократиться на 20-30%.

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