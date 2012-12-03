Высший хозсуд Украины рассмотрит земельный конфликт в Бахчисарайском районе Крыма

Высший хозяйственный суд Украины 4 декабря планирует принять решение о длящемся уже 14 лет остром земельном конфликте между жителями Бахчисарайского района Крыма и местной агрофирмой «Крым».

Конфликт неоднократно провоцировал акции протеста общественности, в частности, в конце ноября возмущенные потерей своих земельных участков граждане дважды перекрывали автомобильную трассу, требуя справедливого решения их проблемы.

Вовлеченные в земельный конфликт жители Бахчисарайского района говорят, что возможны два варианта развития событий: либо суд примет решение в их пользу, либо даст возможность агрофирме "Крым" вновь подавать иски в суды общей юрисдикции и отменять государственные акты пайщиков. В этом случае возникнет правовая коллизия: если спорные земли не подлежат распаевке, то не понятно каким будет их статус?

В своем исковом заявлении руководство агрофирмы "Крым" просит отменить решения Вилинского и Песчановского сельских советов Бахчисарайского района о передаче земель сельхозназначения в коллективную собственность в целом. Таким образом в собственность агрофирмы может перейти земля внутри населенных пунктов: под жилыми домами, улицами, площадями, дорогами, школами, детскими садами, больницей и другими объектами. Около 10 тысяч жителей сел Вилино, Песчаное и Береговое станут заложниками ситуации.

По мнению представителей общественности, данные населенные пункты и без того уже несколько лет, с 2008 по 2011 годы, находятся «в блокаде».

Определением Административного суда АРК сельским советам запрещено принимать какие-либо земельные решения, разрабатывать и утверждать техническую документацию касаемо земельных вопросов. Советы не имеют возможности выполнять законодательные акты Украины и приводить в соответствие градостроительную документацию, проводить работы по инвентаризации земель, разграничению земель государственной и коммунальной формы собственности, расширению границ населенных пунктов, граждане не могут завершить оформление госактов на право собственности на земельные участки.

Как утверждают власти Бахчисарайского района, оспариваемое распаивание было произведено органами исполнительной власти согласно действующему законодательству Украины. В этой связи в случае удовлетворения безосновательных заявлений агрофирмы возникнет прецедент для отмены распаевания земель всех сельхозпредприятий Украины.

Представители общественности считают, что в свое время ситуация была заведена в тупик судами, принявшими ряд скандальных решений в пользу агрофирмы "Крым", за которой стоят высокие чиновники.

С момента возникновения конфликта в суды разных инстанций было подано более десятка исков. За пайщиков вступилось и руководство Крыма. При Совете министров АРК была создана специальная рабочая группа, однако, несмотря на все усилия, проблему людей решить пока не удалось.

***На территории Вилинского и Песчановского сельских советов Бахчисарайского района Крыма ранее функционировал колхоз им. 22 съезда КПСС, который позднее был реформирован в КСП А/Ф "Крым". В 1998 году на основании Указов Президента Украины на собрании членов КСП было принято решение о распаевании земель сельхозназначения. Тогда Вилинский и Песчановский сельсоветы прекратили право постоянного пользования А/Ф "Крым" земельными участками и передали земли в коллективную собственность. Земельные участки были распаеваны: около полутора тысяч членов КСП А/Ф "Крым" получили сертификаты на право на земельную часть (пай).

Объединив свои имущественные акции, бывшие члены КП создали СЗАО "А/Ф "Крым". Земля на тот момент уже была распаевана и собственностью КП не являлась. Руководство СЗАО заключило договора аренды земельных участков с собственниками паев, тем самым подтвердив согласие с законностью распаевания.

В 2003 году имущественные акции были скуплены по 8-10 копеек за акцию и было избрано новое руководство СЗАО "А/Ф "Крым".

В 2004 году руководство СЗАО подало исковое заявление в Хозяйственный суд АРК об отмене решений сельсоветов о передаче земель в коллективную собственность. С тех пор исковые заявления, апелляционные и кассационные жалобы рассматривались судами различных инстанций. 3 июля 2007 года Севастопольский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу руководства СЗАО, а Бахчисарайский районный и Апелляционный суд АРК отменили госакты на участки. Тогда руководство СЗАО стало препятствовать пайщикам в пользовании земельными участками. Люди были вынуждены обрабатывать свои паи под охраной спецподразделений МВД.

В 2011 году Прокуратура АРК добилась пересмотра судебных решений в пользу пайщиков, люди вновь начали обрабатывать свои участки. Однако 29 октября 2012 года Верховный суд Украины снова частично удовлетворил кассационную жалобу руководства агрофирмы. Это решение возмутило селян. Их интересы в суде защищали Рескомзем АРК, Генеральная прокуратура Украины, Кабинет министров, Министерство юстиции Украины.

Однако Верховный суд постановил отменить принятое ранее в пользу советов и пайщиков решение и направил дело на новое рассмотрение.