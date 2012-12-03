Один из крупнейших украинских производителей яиц и яичных продуктов агрохолдинг Ovostar Union снизил прогноз производства яиц в 2012 году до 720-730 млн штук с ранее озвученных 840 млн штук.

Об этом говорится в опубликованной на сайте компании презентации.

Согласно информации компании, снижение прогноза связано с двухмесячной отсрочкой запуска в эксплуатацию двух птичников для кур-несушек, а также реконструкцией 5 птичников в рамках инвестпрограммы 2012-2013 гг. Кроме того, ожидается сокращение производства сухих яичных продуктов из-за перенесения наладочных работ на заводе “Овостар” с декабря 2011 г. на январь-февраль 2012 г.

По обновленным данным, компания в 2012 году переработает 250-270 млн яиц. Общее поголовье птицы к концу 2012 года составит 4,1-4,2 млн, кур-несушек — 3,4-3,5 млн

По итогам года прогнозируется реализация яиц в объеме 450-470 млн штук, жидких яичных продуктов — 4,5-4,6 тыс. тонн, сухих яичных продуктов — 1-1,05 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Ovostar за 9 месяцев 2012 года увеличил чистую прибыль на 27% – до 14 млн долл. при увеличении выручки на 16% – до 40 млн долл.

Продажи яиц за 9 месяцев 2012 года сохранились на уровне 2011 года — 326 млн штук.

Справка УНИАН. Группа компаний «Ovostar Union» - одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, входит в тройку лидеров производителей куриных яиц страны. Компания занимается птицеводством, производством куриного яйца и производством сухих и жидких яичных продуктов. Кроме того, компания производит комбикорма, подсолнечное масло, шрот и топливные брикеты.

В 2011 году Ovostar Union увеличил чистую прибыль на 120% – до 20,1 млн долл. при почти 40% росте выручки – до 50,6 млн долл. и более 90% росте EBIDTA – до 22,3 млн долл.

В 2011 году компания увеличила производство яиц на 14% – до 623 млн штук по сравнению с 2010 годом, производство жидких и сухих яичных изделий – на 10%, до 3,842 тыс. тонн и 1,352 тыс. тонн соответственно.