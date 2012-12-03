Мокрый снег и дождь пойдут на пользу посевам озимых — Гидрометцентр

Сложившиеся погодные условия — мокрый снег в центральной части Украины, северных и западных областях, а также дожди в восточных и южных регионах — благоприятно отразятся на состоянии озимых посевов. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

«Любые осадки в данном случае только на пользу. Тем более снег идет на талую почву, он все равно растает не сегодня-завтра. Это все пойдет на накопление запасов влаги», - сказала Т.Адаменко. Она добавила, что к 8 декабря в Украине ожидается потепление.

По ее словам, до недавних пор в Херсонской, Запорожской, Луганской областях и АР Крым из-за недостатка влаги процент всходов озимых был низким, однако с учетом нынешних осадков показатели здесь улучшатся.

При этом в целом по Украине, отметила эксперт, состояние озимых крепкое и устойчивое к зимним рискам.

Согласно мониторингу озимых посевов, проведенному Министерством аграрной политики 23 ноября, всходы озимых зерновых на эту дату были получены на 7,5 млн га, что составляет 93% от посевных площадей.

При этом в хорошем и удовлетворительном состоянии находились 6,9 млн га, или 92% всходов, в слабом и изреженном - 0,6 млн га, или 8% всходов.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод заявлял, что озимыми зерновыми под урожай 2013 года планируется засеять около 8,1 млн га.