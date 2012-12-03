В Украине собрано 46 млн тонн зерна

В Украине по состоянию на 3 декабря намолочено 46 млн тонн зерна с 14,8 млн га, что составляет 99% прогнозируемых к уборке площадей.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным министерства, средняя урожайность зерновых составляет 31,6 ц/га против 37,6 ц/га на аналогичную дату 2011 г.

К отчетной дате ведется уборка урожая кукурузы на зерно, сои и сахарной свеклы.

В частности, собрано 19,6 млн тонн кукурузы на зерно с 4,2 млн га (96% прогноза), средняя урожайность культуры составила 46,4 ц/га (62,9 ц/га в прошлом году).

Также собрано 2,4 млн тонн сои с 1,4 млн га (99% прогноза) при средней урожайности 16,7 ц/га ( 20,5 ц/га в 2011 г.)

Кроме того, выкопано 18,3 млн тонн сахарной свеклы с 454 тыс. га (99,8% прогноза), средняя урожайность - 403 ц/га (370 ц/га в 2011г.)

Как сообщал УНИАН, по обновленным прогнозным данным Минагропрода, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2012 году составит 46,2 млн тонн. В 2011 году урожай зерна составил 56,7 млн тонн.