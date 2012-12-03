Аграрный фонд закупил по форварду 0,56 млн тонн зерна урожая 2013 года

Аграрный фонд Украины завершил I этап форвардной программы 2013 года, в рамках которого закупил 0,557 млн тонн зерна у 162 сельхозпроизводителей. Об этом говорится на официальном сайте Аграрного фонда.

Согласно сообщению, по указанным контрактам аграриям уже было перечислено 502 млн грн авансовых платежей.

Аграрный фонд Украины перестал принимать заявки на продажу зерна по форвардным контрактам 1 декабря т.г.

Ранее Аграрный фонд планировал закупить по форварду 1,3 млн тонн зерна.

Согласно сентябрьскому постановлению Кабмина, с текущего года выплаты по форвардным контрактам на зерно будут осуществляться в 2 этапа, первый из которых - авансовый — будет составлять 50% минимальной интервенционной цены, и второй - окончательный - будет рассчитан на основе средневзвешенной цены фиксинга, которая сложится на Аграрной бирже на момент переоформления зерна. Плата за использование авансовых средств будет рассчитана на основе информации Нацбанка о средневзвешенном проценте по банковским кредитам, предоставленным сроком до 12 календарных месяцев. Срок поставки и окончательного расчета будет определяться условиями контракта.