Кабмин планирует 221,7 млн грн в бюджете-2013 на земельную реформу

Кабинет министров Украины планирует предусмотреть 221 млн 777,1 тыс. грн на проведение земельной реформы в 2013 году.

Об этом говорится в законопроекте № 11000 «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», внесенном правительством в парламент 3 декабря 2012 года.

Согласно пояснительной записке к документу, планируется, что данные средства будут направлены на ведение Государственного земельного кадастра, проведение инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности, демаркацию государственной границы, проведение нормативной денежной оценки земель.

На программу общегосударственных топографо-геодезических и картографических работ, демаркации и делимитации государственной границы в 2013 году планируется предусмотреть 20,725 млн грн.

При этом на выдачу государственных актов на право частной собственности на землю в сельской местности планируется направить 900 тыс. грн из общего фонда Госбюджета и 53 млн 160,6 тыс. грн из специального фонда.

Кроме того, по программе управления в сфере земельных ресурсов планируются расходы на сумму 607 млн 155,4 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВР продлила мораторий на продажу земли до 1 января 2016 года