Кабмин планирует уменьшить в 2013 году расходы Минагропрода

Кабинет министров Украины планирует предусмотреть в государственном бюджете страны на 2013 год 15,55 млрд грн на расходы Министерства аграрной политики и продовольствия, что на 2,5 млрд грн (или 13,9%) меньше суммы, предусмотренной на 2012 год.

Соответствующее решение содержится в законопроекте № 11000 «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», внесенном правительством в парламент 3 декабря 2012 года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, из общего фонда министерству предлагается предоставить 4,959 млдр грн и из специального — 10,591 млрд грн.

В том числе законопроект предусматривает выделение 39,757 млн грн на выполнение бюджетной программы "Общее руководство и управление в сфере агропромышленного комплекса", что на 2% больше, чем в 2012 году.

Для бюджетной программы "Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе" в 2013 году предлагается финансирование в объеме 96,77 млн грн, программы "Предоставление кредитов фермерским хозяйствам" — 27,9 млн грн, “Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе на условиях финансового лизинга” - 8,84 млн грн.

На программу по обеспечению продовольственной безопасности и ценовой стабильности "Формирование государственного интервенционного фонда Аграрным фондом, а также закупки материально-технических ресурсов для потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей" в 2013 году предлагается направить 7,2 млрд грн. Финансирование программы "Расходы Аграрного фонда, связанные с комплексом мер по хранению, перевозке, переработке и экспорту объектов государственного ценового регулирования государственного интервенционного фонда" из специального фонда определено в размере 500 млн грн.

В госбюджете на 2012 год на расходы Министерства аграрной политики и продовольствия предусмотрено около 18 млрд грн, в том числе 6,4 млрд грн из общего фонда, 11,7 млрд грн - из специального.