«Оболонь» будет экспортировать безалкогольные напитки в ОАЭ

Корпорация «Оболонь», один из крупнейших в Украине производителей пива и безалкогольных напитков, намерена до конца текущего года начать экспорт безалкогольных напитков на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно пресс-релизу, объем первой партии продукции составит более 25 тыс. литров. В партию будут включены напитки серии «Ситро», «Лимонад», напитки под брендом «Живчик», а также минеральная вода «Оболонская».

Продукцию планируется поставлять в ПЭТ-таре объемом 2 л.

«Ежегодно ОАЭ посещает около 1 млн русскоговорящих туристов, для которых "Ситро" и "Лимонад" - вкусы, знакомые с детства. Что касается "Живчика" со вкусом вишни и груши, то эти напитки являются экзотикой для рынков арабских стран, и мы рассчитываем, что местным потребителям они понравятся", - прокомментировал решение компании директор внешнеэкономической службы Сергей Кравец.

Справка УНИАН. В состав корпорации "Оболонь", кроме завода в Киеве (ПАО «Оболонь»), входят "Пивоварня Зиберта" (Фастов, Киевская обл.), Ахтырский пивзавод (Сумская обл.), Севастопольский завод напитков, Бершадский пивкомбинат (Винницкая обл.), предприятие по производству пива и безалкогольных напитков "Красиловское" (Хмельницкая обл.).

Также в состав корпорации входят другие производства, в частности, по производству солода, агропредприятие, специализирующееся на выращивании ячменя, и завод по производству стеклотары.