Украина намерена увеличить закупку морепродуктов в Норвегии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Николай Азаров, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

«Украина, например, намерена увеличить закупку морепродуктов из Норвегии. Постепенно, но уровень жизни в Украине повышается, следовательно, потребление необходимых для здоровой жизни морепродуктов нужно увеличивать", - сказал Н.Азаров.

В то же время он отметил, что товарооборот между двумя странами далеко не отвечает потенциалу. И Норвегия, и Украина заинтересованы в его увеличении, отметил Н.Азаров, добавив, что рост товарооборота должен происходить за счет сотрудничества в разных отраслях экономики.

"В то же время мы заинтересованы развивать экспорт зерновых в Норвегию. А привлечение норвежских инвестиций и ведущих технологий в производство сельхозтехники и развитие аквакультуры на территории Украины очень перспективно", - отметил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Н.Азаров 29-30 ноября находился с официальным визитом в Норвегии.