Украина в декабре может экспортировать около 2 млн тонн зерна - УАК

В декабре текущего года из Украины может быть экспортировано около 2 млн тонн зерна

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Сергей Стоянов.

«Будет хорошо, если будет 2 млн тонн (зерна)», - сказал С.Стоянов.

По его словам, большую долю экспорта в декабре составит кукуруза.

Эксперт отметил, что по состоянию на 4 декабря из Украины было экспортировано 12,2 млн тонн зерна, в том числе 5,6 млн тонн пшеницы, 4,6 млн тонн кукурузы, 1,8 млн тонн ячменя.

С.Стоянов также добавил, что темпы экспорта зерна из Украины опережают прогноз УАК на 12%, то есть нынешний объем экспорта зерновых ожидался не ранее января.

Кроме того, глава УАК сообщил, что экспорт пшеницы в декабре остановится в соответствии с Меморандумом между зернотрейдерами и Министерством аграрной политики и продовольствия. Вместе с тем, с учетом объема пшеницы, погруженного на сегодняшний день на корабли и необходимого для выполнения экспортных контрактов, на внешние рынки будет поставлено около 5,6-5,7 млн тонн.

«Пшеница - 5,6-5,7 млн тонн — вот так и остановится (экспорт — УНИАН)», - сказал С.Стоянов.

По словам эксперта, основными импортерами украинской пшеницы за 5 месяцев текущего маркетингового года (МГ, июль 2012 г. - июнь 2013 г.) стали Испания, Египет, Израиль, Марокко, кукурузы — Испания, Египет, Италия, ячменя — Саудовская Аравия, Египет, Иордания, Израиль.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с данными Минагропрода, по состоянию на 30 ноября было экспортировано почти 11,8 млн тонн зерна. При этом в припортовых элеваторах находилось еще 1,07 млн тонн зерновых культур, в том числе 175 тыс. тонн пшеницы, на корабли было погружено 295 тыс. тонн зерна, в том числе пшеницы 94 тыс. тонн. В целом объемы экспортированного и подготовленного к экспорту зерна составляли около 12,1 млн тонн (пшеницы - 5,75 млн тонн).

Согласно дополнению к Меморандуму, подписанному Минагропродом и участниками зернового рынка 15 ноября т.г., предельный экспорт пшеницы из Украины в текущем году составляет 5,5 млн тонн.

Министерство ожидает, что в целом экспорт зерна в текущем маркетинговом году составит 21-22 млн тонн.

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