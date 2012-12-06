Минагропрод повысил прогноз производства сахара урожая 2012 года

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины повысило прогноз производства сахара из сахарной свеклы урожая 2012 году до 2 млн тонн с ранее прогнозируемых 1,8 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции 6 декабря глава министерства Николай Присяжнюк.

«Производство сахара ожидается более чем 2 млн тонн, что полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка и создает значительный экспортный потенциал», – сказал он.

По информации министерства, к 6 декабря в Украине собрано 18,3 млн тонн сахарной свеклы.

Как сообщал УНИАН, ранее, в июне т.г., Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозировало производство сахара из сахарной свеклы урожая 2012 года на уровне 1,8 млн тонн.

По данным министерства, в текущем году сахарная свекла посеяна на 483 тыс. га, что несколько меньше прошлого года, «но даст возможность получить валовой сбор сырья в объемах, которые обеспечат производство сахара на уровне внутренней потребности — 1,8 млн тонн». Отмечается, что такое производство с учетом значительных переходящих остатков сахара позволит сформировать соответствующий экспортный потенциал.

Справка УНИАН. В 2011-2012 МГ украинские сахарные заводы произвели 2,33 млн тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2011 г. при потребности внутреннего рынка в 1,86 млн тонн.

В сезоне 2010-2011 МГ сахарные заводы произвели 1,545 млн тонн свекловичного сахара, что на 22% выше показателя сезона 2009 года (1,267 млн тонн).