Присяжнюк хочет пересмотра бюджета-2013

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в январе-феврале следующего года инициирует пересмотр государственного бюджета на 2013 год с целью повышения финансирования программ по поддержке сельского хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции 6 декабря глава министерства Николай Присяжнюк.

«Мы будем в январе-феврале стараться инициировать пересмотр бюджета… относительно увеличения государственной поддержки, особенно… на развитие кооперативного движения семейных фирм, развитие строительства овощехранилищ, развитие садоводства и, конечно, компенсацию процентов по кредитам», - сказал он.

При этом Н.Присяжнюк подчеркнул, что согласно проекту госбюджета на 2013 год сохраняются льготы для аграриев – единый налог и аккумуляция НДС на счетах.

Также министр обратил внимание на сохранение спецфонда для развития животноводства, который аккумулирует средства за счет НДС от переработки молока и мяса. По его словам, в 2013 году этот размер спецфонда составит около 800-900 млн грн.

Как сообщал УНИАН, согласно законопроекту № 11000 «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», внесенном правительством в парламент 3 декабря 2012 года, в госбюджете страны на 2013 год планировалось предусмотреть 15,55 млрд грн на расходы Министерства аграрной политики и продовольствия, что на 2,5 млрд грн (или 13,9%) меньше суммы, предусмотренной на 2012 год. Из общего фонда министерству предлагается предоставить 4,959 млдр грн, из специального — 10,591 млрд грн.

В госбюджете на 2012 год на расходы Министерства аграрной политики и продовольствия было предусмотрено около 18 млрд грн, в том числе 6,4 млрд грн из общего фонда, 11,7 млрд грн - из специального.

По мнению экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), проект госбюджета на 2013 год, поданный в ВР Кабинетом министров, является самым жестким по отношению к агропромышленному комплексу за последние 7 лет

Согласно анализу УКАБ, непосредственная поддержка аграриев в 2013 году составит менее 30% от уровня, зафиксированного в госбюджете на 2012 год.

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