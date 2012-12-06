Производство валовой продукции АПК по итогам 2012 года составит 222 млрд грн

Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что производство валовой продукции агропромышленного сектора по итогам 2012 года составит 222 млрд грн против аналогичного среднего показателя за 200-2011 гг. в размере 208 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции 6 декабря сообщил глава министерства Николай Присяжнюк.

«Производство валовой продукции АПК по итогам 2012 года ожидается на уровне 222 млрд грн. По сравнению с другими годами, рост очевиден. Средний показатель 2009-2011 годов составлял 208 млрд грн», - заявил министр.

Он также отметил, что по результатам 2012 года от предприятий АПК в госбюджет поступит около 42,2 млрд грн, то есть на 3% больше, чем в 2011 году. Средний показатель поступлений за предыдущие три года составил 33,2 млрд грн.

По данным министерства, АПК на сегодняшний день единственная отрасль украинской экономики, демонстрирующая положительное сальдо внешней торговли.

За 9 месяцев 2012 года внешнеторговый оборот продукции АПК составил около 18 млрд долл., или 16% внешнеторгового оборота Украины. Экспорт сельскохозяйственной продукции за указанный период зафиксирован на уровне 12,4 млрд долл., импорт - 5,6 млрд долл. Таким образом, положительное сальдо составило 6,8 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по информации Госстата, спад объемов сельскохозяйственного производства в Украине по итогам января-октября 2012 года составил 5,1% против аналогичного периода 2011 года.

Спад объемов производства продукции растениеводства в январе-октябре 2012 года против аналогичного периода 2011 года составил 8,3%.

При этом, по данным Госстата, за 10 месяцев т.г. рост объемов производства продукции животноводства против соответствующего периода 2011 года составил 2,9%.

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