В Украине собрано 46 млн тонн зерна

В Украине по состоянию на 6 декабря собрано 46 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в четверг министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

"Зерновых и зернобобовых культур намолочено 46 млн тонн… Мы планируем получить валовой урожай 46,5 млн тонн зерна", - сказал глава министерства.

По словам Н.Присяжнюка, пшеницы в зачетном весе собрано 15,7 млн тонн, ячменя — 7,2 млн тонн, ржи — 0,709 млн тонн. Кроме того, урожай кукурузы ожидается в объеме более 21 млн тонн.

В группе технических культур собрано 2,3 млн тонн сои, 7,9 млн тонн подсолнечника, 1,2 млн тонн рапса, 18,3 млн тонн сахарной свеклы.

Как сообщал УНИАН, по последним прогнозным данным Минагропрода, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2012 году составит 46,2 млн тонн.

В 2011 году в Украине было собрано 56,7 млн тонн зерна.

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