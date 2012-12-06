«Нибулон» собрал в 2012 году 300 тыс. тонн зерна
Компания «Нибулон», один из крупнейших украинских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур, в 2012 году собрала около 300 тыс. тонн зерна.
Об этом говорится в пресс-релизе агрокомпании.
«Несмотря на сложные погодные условия в этом году на юге и в центре страны, такие показатели эквивалентны показателям сезона 2011 года», - говорится в сообщении «Нибулона».
Отмечается, что уборочная кампания была завершена к 5 декабря.
Как сообщал УНИАН, компания собрала урожай ранних зерновых в объеме 96 тыс. тонн с 25 тыс. га. Сев озимых культур планировалось провести на площади около 30 тыс. га.
Справка УНИАН. Агрохолдинг «Нибулон» основан в 1991 году и является одним из крупнейших украинских производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.
Предприятие имеет 40 подразделений, расположенных в одиннадцати областях Украины, обрабатывает свыше 70 тысяч гектаров земли.
Семь филиалов компании занимаются животноводством. Предприятие имеет собственный флот, мощности по хранению зерна в объеме до 420 тысяч тонн и собственный перегрузочный терминал емкостью 133 тысячи тонн.
Агрохолдинг «Нибулон» контролируется украинским бизнесменом Алексеем Вадатурским.