«Нибулон» собрал в 2012 году 300 тыс. тонн зерна

Компания «Нибулон», один из крупнейших украинских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур, в 2012 году собрала около 300 тыс. тонн зерна.

Об этом говорится в пресс-релизе агрокомпании.

«Несмотря на сложные погодные условия в этом году на юге и в центре страны, такие показатели эквивалентны показателям сезона 2011 года», - говорится в сообщении «Нибулона».

Отмечается, что уборочная кампания была завершена к 5 декабря.

Как сообщал УНИАН, компания собрала урожай ранних зерновых в объеме 96 тыс. тонн с 25 тыс. га. Сев озимых культур планировалось провести на площади около 30 тыс. га.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Нибулон» основан в 1991 году и является одним из крупнейших украинских производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Предприятие имеет 40 подразделений, расположенных в одиннадцати областях Украины, обрабатывает свыше 70 тысяч гектаров земли.

Семь филиалов компании занимаются животноводством. Предприятие имеет собственный флот, мощности по хранению зерна в объеме до 420 тысяч тонн и собственный перегрузочный терминал емкостью 133 тысячи тонн.

Агрохолдинг «Нибулон» контролируется украинским бизнесменом Алексеем Вадатурским.