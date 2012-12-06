В Украине мощности овощехранилищ к 2014 году возрастут более чем в 4 раза

В Украине мощности по хранению овощей к 2014 году будут увеличены в 4,2 раза по сравнению с нынешними – до около 1 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на итоговой пресс-конференции в четверг глава Министерства аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Общие мощности по хранению овощей на сегодня составляют 239 тыс. тонн. Их планируется увеличить до 2014 года почти до 1 млн тонн», - сообщил министр.

В частности, по словам министра, к этому времени емкости по хранению картофеля планируется увеличить до 248 тыс. тонн со 136 тыс. тонн на сегодняшний день.

Также, по словам Н.Присяжнюка, до конца текущего года увеличатся мощности фруктохранилищ в Украине.

«До конца текущего года будут введены в эксплуатацию еще 10 фруктохранилищ», - сказал министр, отметив, что емкость новых хранилищ составит 22 тыс. тонн.

На сегодняшний день мощности по хранению фруктов оцениваются в 315 тыс. тонн.

По словам министра, урожай овощей по итогам 2012 года составит около 9,1 млн тонн, картофеля — 23 млн тонн, фруктов и ягод — 1,9 млн тонн, винограда — 0,49 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод планирует в ближайшее время ввести в эксплуатацию предприятия по хранению овощей и картофеля общим объемом почти 370 тыс. тонн.