Виноделы просят Януковича сохранить в бюджете-2013 отраслевой спецфонд

Ассоциация виноградарей и виноделов Украины (АВВУ), корпорация “Укрвинпром”, ассоциация “Украинское бюро винограда и вина”, концерн “Укрсадвинпром” просят Президента Виктора Януковича сохранить в Государственном бюджете на 2013 год спецфонд, аккумулирующий средства 1,5% сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства.

Об этом говорится в письме виноделов Президенту Украины Виктору Януковичу, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно закону «О государственном бюджете на 2013 год», принятом Верховной Радой 6 декабря, средства 1,5% сбора с производителей и предприятий торговли на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства будут направлены в общий фонд доходов Госбюджета.

Как считают в АВВУ, перенесение этих средств в общий фонд может лишить отрасль 1 млрд грн в 2013 году, и затянуть выплаты по долгам 2012 году в размере 898,6 млн грн (сумма по состоянию на 1 октября 2012г.).

Организации, подписавшие письмо, подчеркивают, что без государственной финансовой поддержки не смогут развивать отрасль и закладывать новые сады и виноградники.

«В первую очередь, отрасль испытает углубление сырьевого кризиса. В 2012 году из-за невыплаты денежной компенсации со счета спецфонда уже была полностью провалена посадочная кампания. Это означает, что через 4 года (период, через который виноградник дает первый промышленный урожай) мы не досчитаемся нужного винограда. Принятие ст. 10 приведет к тому, что и все последующие годы отрасль останется без новых садов, виноградников, ягодников и, соответственно, необходимого урожая», - говорится в письме. Также участники рынка подчеркивают увеличение импорта вин за первое полугодие 2012г. по сравнению с 2011г. на 21%.

Отмечается, что за период существования сбора (с 1999 года) в Украине было заложено 44,6 тыс. га виноградников и 45,8 тыс. га плодово-ягодных насаждений.

По информации АВВУ, на сегодняшний день общая площадь виноградников, вступивших в плодоношение, составляет около 80 тыс. га.

Ранее об отсутствии в бюджете 2013 года программы по поддержке виноградарства, садоводства и хмелеводства резко отзывались эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса. Подчеркивалось, что Закон Украины «О сборе на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства» предусматривает взимание сбора с целевым его направлением на развитие этих отраслей. По мнению президента УКАБ Алекса Лисситсы, «это абсурдный случай, когда целевое назначение сбора не нашло своего отражения в проекте государственного бюджета».

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