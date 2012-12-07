МХП рассчитывает с лета экспортировать в ЕС около 100-120 тонн курятины в месяц

«Мироновский хлебопродукт», одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, специализирующаяся на производстве курятины и выращивании зерновых, планирует начать экспорт курятины на рынок Европейского Союза с лета 2013 года, объем первых поставок ожидается в объеме 100-120 тонн продукции в месяц.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила глава департамента по работе с инвесторами МХП Анастасия Соботюк.

«С лета 2013 года будем экспортировать порядка 100-120 тонн в месяц», - сказала А.Соботюк. По ее словам, в дальнейшем агрохолдинг рассматривает возможность наращивания объемов экспорта в ЕС.

Она также отметила, что по итогам 2012 года экспорт профильной продукции МХП - курятины - составит около 60 тыс. тонн. При этом основными импортерами являются страны СНГ, Азии и Африки. В 2011 году экспорт курятины составил около 30 тыс. тонн.

Напомним, 4 декабря 2012 г. в ходе заседания постоянного комитета по вопросам питания и здоровья животных (SCOFCAH) гендиректората Еврокомиссии все страны – члены ЕС проголосовали за предоставление Украине разрешения на экспорт продукции птицеводства, в том числе мяса домашней и дикой птицы, яиц и яичных продуктов, на рынок ЕС.

На согласование соответствующих изменений в Регламент Еврокомиссии и предоставление программы контроля сальмонеллы со стороны Украины потребуется около 2-3 месяцев.