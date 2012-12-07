Агрохолдинг Ukrlandfarming поставит Китаю около 600 тыс. тонн кукурузы

Один из крупнейших агрохолдингов в Украине Ukrlandfarming

планирует поставить в Китай на протяжении 2012-2013 годов от 500 до 700 тыс. тонн кукурузы, передает китайское информационное агентство «Синьхуа».

Как сообщил в пятницу агентству «Синьхуа» представитель Ukrlandfarming, первая поставка кукурузы в Китай будет осуществлена до конца текущего года.

Сообщается, что в понедельник, 3 декабря, украинский агрохолдинг подписал меморандум о сотрудничестве по поставкам кукурузы с крупнейшим китайским производителем продуктов питания China Oil & Foodstuffs Co.

По информации «Синьхуа», экспорт кукурузы из Украины позволит Китаю диверсифицировать ресурсы по поставке этой зерновой культуры, так как на сегодняшний день около 99% кукурузы страна импортирует из США.

Также отмечается, что по итогам 2012 года объем импорта кукурузы в Китай составит около 5 млн тонн. В 2011 году эта цифра составила 1,75 млн тонн.

По информации Министерства аграрной политики и продовольствия, в ноябре т.г. Украина впервые за свою историю получила официальное разрешение на поставку кукурузы на китайский рынок в объеме до 5 млн тонн. В этом же месяце было завершено согласование фитосанитарных требований относительно поставок кукурузы в Китай.

По состоянию на 6 декабря т.г. из Украины было экспортировано 4,7 млн тонн кукурузы. По оценкам Минагропрода, урожай кукурузы в Украине в 2012 году составит около 21 млн тонн.

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