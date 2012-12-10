США обвинили Россию в нарушении правил ВТО

США обвинили Россию в нарушении правил Всемирной торговой организации.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», это связано с новыми требованиями к американскому мясу, которое поставляется в Россию. В частности, Россия добивается, чтобы говядину и свинину проверяли на содержание вещества рактопамин, который применяют американские фермеры.

Из-за этих споров Москва может столкнуться с первыми разбирательствами в рамках арбитражного суда ВТО, считает экономист Сергей Алексашенко. Он добавил, что России может грозить и существенный штраф в связи с новыми нормами.

В Вашингтоне ранее заявляли, что считают эти меры одним из ответов Москвы на принятие "закона Магнитского". В свою очередь, руководитель делегации на переговорах о вступлении России во ВТО Максим Медведков заметил, что подобные меры применяет множество стран, в том числе и Евросоюз. Оценки рисков здесь со стороны Москвы близки к европейским.