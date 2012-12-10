Кондитерская группа «КОНТИ» открывает представительство в Латвии

Кондитерская группа «КОНТИ» 7 декабря приняла решение об открытии официального представительства «Производственное объединение «КОНТИ» в Латвии. Об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что представительство «КОНТИ» в Латвии будет выполнять исключительно презентативные функции в этой стране и других странах Европейского Союза без права коммерческой деятельности.

Среди целей создания представительства - увеличение объемов отгрузки продукции и повышение качества дистрибуции компании в странах Прибалтики, а также подготовка к выходу на новые европейские рынки.

В 2011 году «КОНТИ» реализовала продукции на 5 млрд грн.

Справка УНИАН. Группа «КОНТИ» основана в 1997 году. В состав группы входят АО «ПО «КОНТИ» и ЗАО «КОНТИ-РУС». Производственные активы группы: Донецкая, Константиновская, Горловская кондитерские фабрики – в Украине и две кондитерские фабрики в г. Курск – в России.

Основные ТМ группы «КОНТИ»: AMOUR (шоколад в ригелях Dolci и шоколадная плитка AMOUR, шоколадные конфеты EsfeRo, орехи в шоколаде AMOUR), Bonjour, а также «Супер-Контик», «Белиссимо», «Мелодика», «Мамулин торт», BisKonti, «Джек», «КонтиТофита» и «Золотая Лилия».