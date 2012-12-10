Вступил в силу закон о деятельности Минагропрода и Минсоцполитики в связи с админреформой

9 декабря 2012 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства социальной политики, других центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется через соответствующих министров».

Текст закона опубликован в газете «Голос Украины» (№234 от 8 декабря 2012 года).

Согласно документу, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме пункта 78 раздела І данного закона, который вступает в силу с 1 января 2013 года.

Пункт 78 вносит изменения в Закон «О Государственном земельном кадастре» относительно полномочий центрального органа исполнительной власти в сфере земельных отношений.

Как сообщал УНИАН, 16 октября 2012 года парламент Украины принял Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства социальной политики, других центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется через соответствующих министров).

Целью этого документа является приведение законодательных актов в сферах, в частности, государственной аграрной политики, политики в сфере сельского хозяйства и по вопросам продовольственной безопасности государства, государственной политики в отраслях рыбного хозяйства и рыбной промышленности, охраны, использования и воссоздания водных живых ресурсов, регулирования рыболовства и безопасности мореходства судов флота рыбного хозяйства, ветеринарной медицины, безопасности пищевых продуктов, в сферах карантина и защиты растений, охраны прав на сорта растений, земельных отношений и топографо-геодезической и картографической деятельности, лесного и охотничьего хозяйства, надзора (контроля) в агропромышленном комплексе, а также занятости населения и трудовой миграции, трудовых отношений, социальной защиты населения, по вопросам семьи и детей, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, которые вернулись в Украину, в соответствие с Конституцией Украины, в части перераспределения полномочий между Президентом Украины и Кабинетом министров в связи с проведением административной реформы.

С этой целью законом внесены изменения в 79 законодательных актов Украины, которые регулируют вопросы деятельности 10 центральных органов исполнительной власти, а именно: Министерства аграрной политики и продовольствия, Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственного агентства земельных ресурсов, Государственного агентства лесных ресурсов, Государственного агентства рыбного хозяйства, Государственной инспекции сельского хозяйства, Министерства социальной политики, Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов, Пенсионного фонда, Государственной инспекции по вопросам труда.

Автором этих трех законопроектов является народный депутат Украины, представитель Президента Украины в Верховной Раде Юрий Мирошниченко. Все данные законы принимались в редакции первого чтения, поскольку не были подготовлены сравнительные таблицы ко второму чтению. В первом чтении они были приняты 5 июня 2012 года.