Менеджер Kernel продал акции компании на Варшавской бирже на 1,8 млн долл.

Варшава. Сотрудник одного из крупнейших в Украине агропромышленных холдингов Kernel в конце ноября – начале декабря текущего года продал 83,319 тыс. акций компании, или около 0,1% акционерного капитала, на сумму около 1,8 млн долл.

Согласно сообщению компании, размещенному в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи, где ее бумаги котируются с ноября 2007 года, средняя цена продажи составила 69,59 злотого за штуку (1 USD=3,2 PLN).

Сотрудник компании, имеющий доступ к конфиденциальной информации, продал свои бумаги через принадлежащую ему фирму Crouston Investments Limited в период с 30 ноября до 5 декабря.

Бумаги Kernel Holding, которая является крупнейшей украинской компанией на польском фондовом рынке, в конце торгов пятницы стоили 66 злотых, что почти на 3% дешевле, чем неделей ранее.

В начале сегодняшних торгов акции компании подорожали на более чем 1%.

Польская газета Parkiet, специализирующаяся на информации о фондовом рынке, отмечала на прошлой неделе, что курс Kernel выбился за пределы среднесрочной консолидации, поднявшись 3 декабря выше 71,1 злотого.

Аналитики брокерской компании польского банка BPH называли новой верхней границей стоимости акций украинской компании 74,95 злотого, а "точкой поддержи" – 68,95 злотого.

Польские аналитики в последних обнародованных за последние три месяца рекомендациях оценивали стоимость бумаг Kernel в пределах от 67,40 до 71,30 злотого за штуку.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале, закончившемся 30 сентября, 2013 финансового года Kernel увеличил чистую прибыль на 11,9% - до 36,8 млн долл. на фоне роста выручки более чем на треть - до 517,8 млн долл.

Чистая прибыль Kernel за этот период оказалась ниже консенсус-прогноза польских аналитиков, ожидавших в среднем 39,4 млн долл., но выручка оказалась выше прогнозированных 512,7 млн долл.

Справка УНИАН. Холдинг Kernel, контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов.

Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродукции, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море, а также занимается производством бутылированного растительного масла и сахара.

Kernel планирует в текущем финансовом году увеличить чистую прибыль на 4% - до 215 млн долл., выручку - до 2,4 млрд долл. с 2,157 млрд долл., а прибыль EBIDTA - до 350 с 322 млн долл.