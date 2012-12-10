Украина хочет продавать Индии больше зерна, Индия Украине - мясо буйвола

Нью-Дели . Украина хочет продавать больше зерна в Индию, а Индия заинтересована в экспорте в Украину мяса буйвола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк в понедельник, 10 декабря, в Нью-Дели (Индия).

Он заметил, что на сегодняшний день 35% всего торгового баланса между Украиной и Индией составляет аграрный сектор. «Мы в этом году нарастили экспорт в Индию на 45% по сравнению с прошлым годом, то есть мы удвоили. И торговый баланс по аграрному сектору в 2012 году составляет 1 млрд 400 млн. долларов», - сказал министр.

Он напомнил, что в основном Украина экспортирует подсолнечное масло, семена подсолнечника и начинает экспортировать зерновые.

«В небольшом объеме, но начинаем экспортировать», - сказал Н.Присяжнюк. Он выразил надежду на увеличение экспорта зерновых в Индию, хотя и заметил, что, учитывая специфику рынка, надеяться на кардинальное увеличение в ближайшие годы нельзя. «Но на то, что он будет постепенно увеличиваться, мы надеемся и убеждены», - сказал министр.

Н.Присяжнюк сообщил, что торговые круги Индии заинтересованы, чтобы их продукция также шла на украинский рынок, и один из важных вопросов – это вопрос рассмотрения возможности поставки на украинский рынок мяса буйвола. «Это вопрос сложный, мы изучаем этот вопрос, начиная с 2000 года», - сказал министр, заметив, что решение будет принято лишь после тщательной проверки, насколько эта продукция отвечает международным стандартам качества, а также после отчета Международного эпидемиологического бюро о безопасности региона, из которого предлагается поставлять мясо, по поводу эпидзаболеваний.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской аграрной конфедерации, в декабре 2012 года из Украины может быть экспортировано около 2 млн тонн зерна. По состоянию на 4 декабря из Украины было экспортировано 12,2 млн тонн зерна, в том числе 5,6 млн тонн пшеницы, 4,6 млн тонн кукурузы, 1,8 млн тонн ячменя.

Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что в целом экспорт зерна в текущем маркетинговом году составит 21-22 млн тонн.