Astarta планирует увеличить производство сахара в 2016 году до 600 тыс. тонн

Варшава. Крупнейший в Украине производитель сахара - агропромышленных холдинг Astarta планирует увеличить его производство в 2016 году до 600 тыс. тонн с 370 тыс. тонн в прошлом году, добившись увеличения своей доли на украинском рынке до 25-30% с 16% в 2011 году.

Об этом сказано в презентации компании, которой располагает агентство УНИАН.

Astarta в подготовленном для инвесторов документе отмечает, что в 2016 финансовом году планирует также увеличить площадь обрабатываемых земель до 400 тыс. с 245 тыс. га, увеличить сбор урожая сахарной свеклы до 4 млн с 2,1 млн, а также зерновых и масличных культур - до 1,5 млн тонн с 660 тыс. в прошлом году.

Компания, получающая около половины выручки за счет продажи сахара, планирует в ближайшие четыре года обеспечивать себя сырьем для его производства на 90% с 74% по итогам прошедшего года.

Среди стратегических планов Astarta также удвоение мощностей по хранению зерновых до 800 тыс. тонн, и более чем двукратный рост производства молока - до 150 тыс. тонн.

Дебютировавшая на Варшавской фондовой бирже в 2006 году компания отметила, что перевыполнила цели своего пятилетнего плана, обнародованного во время IPO .

Компания, в частности, планировала увеличить земельный банк к 2011 году до 210 тыс. с 90 тыс. га, увеличить сборы урожая сахарной свеклы до 1,5 млн. с 573 тыс. тонн, а зерновых и масличных культур до 270 с 131 тыс. тонн, а производства сахара должно было вырасти до 280 тыс. тонн с 160 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Astarta за первые три квартала 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года снизила чистую прибыль 10% +- до 84,002 млн евро на фоне роста выручки на 26% - до 235 млн евро.

Справка УНИАН. Основанная в 1993 году Astartа владеет 8 сахарными заводами, способными производить около 400 тыс. тонн сахара в год, а также занимается растениеводством и животноводством. В прошлом году «сахарный сегмент» обеспечил ей 49% выручки и 51% EBIDTA на фоне 43% и 39% от растениеводства и 7-10% от животноводства.

Капитализация компании, оценивающей свои активы на конец сентября 2012 года в 670,65 млн евро, на закрытии Варшавского фондового рынка в прошлую пятницу, 7 декабря, составляла около 350 млн евро. Общий долг компании на конец третьего квартала текущего года составил 212,5 млн евро, почти 90% из которого был номинирован в валюте.

По последним данным 36,99% акций компании принадлежат ее гендиректору Виктору Иванчику через Albacon Ventures Limited, 25,99% - главе Совета директоров Валерию Короткову через Aluxes Holding Limited, 37,02 - free float.